В Одессе из-за аварии без света остались три района
В Одессе утром 5 октября из-за аварии на оборудовании временно исчезло электроснабжение в части Киевского, Приморского и Хаджибейского районов
Об этом сообщили в ДТЭК "Одесские электросети", передает RegioNews.
Энергетики осматривают поврежденное оборудование, чтобы как можно быстрее начать ремонтные работы и возобновить электроснабжение.
Из-за обесточения в городе также временно изменили движение электротранспорта.
Напомним, в ночь на 5 октября российские войска совершили массированную атаку на Одесскую область. В результате обстрелов возникли масштабные пожары. Из-за сильного задымления специалисты радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС провели обследование территории – опасных веществ по результатам замеров не обнаружили.
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