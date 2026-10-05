На Одещині ворог вдарив по промисловій й портовій інфраструктурі: спалахнули масштабні пожежі
У ніч на 5 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Одеську область
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та Ізмаїльську РДА.
Під ударами опинилися промислова й портова інфраструктура. Крім того, у місті Вилкове Ізмаїльського району пошкоджений дачний будинок.
Внаслідок обстрілів виникли масштабні пожежі. Через сильне задимлення фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС провели обстеження території – небезпечних речовин за результатами замірів не виявили.
Наразі всі пожежі ліквідовані, обійшлось без постраждалих.
На місцях тривають роботи з усунення наслідків ворожих ударів.
Нагадаємо, вночі 5 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Індустріальному району Харкова. Одна людина загинула, ще шестеро постраждали.