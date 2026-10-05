В Одесской области враг ударил по промышленной и портовой инфраструктуре: вспыхнули масштабные пожары
В ночь на 5 октября российские войска совершили массированную атаку на Одесскую область
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и Измаильскую РГА.
Под ударами оказались промышленная и портовая инфраструктура. Кроме того, в городе Вилково Измаильского района поврежден дачный дом.
В результате обстрелов возникли масштабные пожары. Из-за сильного задымления специалисты радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС провели обследование территории – опасных веществ по результатам замеров не обнаружили.
Все пожары ликвидированы, обошлось без пострадавших.
На местах продолжаются работы по устранению последствий вражеских ударов.
Напомним, ночью 5 октября российские войска нанесли ракетные удары по Индустриальному району Харькова. Один человек погиб, еще шестеро пострадали.