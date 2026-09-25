У Києві через обстріл змінили маршрути чотирьох тролейбусів

Фото ілюстратине: Микола Поворозник, Фейсбук

У Києві 25 вересня через перекриття руху транспорту на вулиці Вадима Гетьмана змінили маршрути тролейбусів №№ 22-К, 27, 30 та 42. Це пов’язано з наслідками ворожого обстрілу

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, передає RegioNews .

Тролейбус №22-К курсуватиме за маршрутом вул. Кадетський гай — Індустріальний шляхопровід.

Тролейбус №27 працюватиме на двох ділянках: станція "Київ-Волинський" — Індустріальний шляхопровід та станція метро "Почайна" — вул. Дегтярівська.

Маршрут №30 також розділили на дві ділянки: вул. Кадетський гай — Індустріальний шляхопровід та вул. Милославська — вул. Дегтярівська.

Тролейбус №42 курсуватиме на двох ділянках: вул. Ольжича — вул. Дегтярівська та станція метро "Либідська" — Індустріальний шляхопровід.

У КМДА закликали пасажирів стежити за подальшими змінами у роботі громадського транспорту.

Нагадаємо, що у Солом’янському районі Києва 25 вересня внаслідок влучання безпілотника в офісну будівлю загинули четверо людей. Ще семеро постраждали, серед них — дитина.