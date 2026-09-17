У Києві виконали 80% заходів із підготовки до наступного опалювального сезону

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У Києві вже виконали 80% запланованих заходів із підготовки міста до наступного опалювального сезону. Цьогоріч особливу увагу приділяють готовності до посилення повітряних атак та оперативному реагуванню на можливі надзвичайні ситуації

Про це повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, передає RegioNews .

За його словами, підготовка охоплює проєкти Плану енергетичної стійкості Києва, планові ремонти й технічне обслуговування, розробку планів оперативного реагування, а також формування запасів палива та необхідного обладнання.

"Йдеться про проєкти Плану енергетичної стійкості Києва, планові ремонти й технічне обслуговування, підготовку планів оперативного реагування з урахуванням посилення повітряних загроз, а також створення запасів палива та необхідного обладнання", — сказав Пантелеєв.

Він зазначив, що важливою складовою підготовки до зими є вдосконалення та розширення планів оперативного реагування з урахуванням інтенсивності російських обстрілів.

У Києві вже провели низку тренувань для підготовки особового складу та налагодження координації між службами. Також розробили алгоритми допомоги маломобільним групам та людям, які потребують безперервної медичної підтримки.

"У Києві провели низку тренувань для підготовки особового складу та координації між службами. Також розроблені алгоритми допомоги маломобільним групам і громадянам, які потребують безперервної медичної підтримки. Крім того, місто формує запаси продовольчих товарів, якщо виникне потреба в організації харчування. Зокрема, зміцнюємо та оптимізуємо роботу каналів комунікації з киянами і багато іншого", — зазначив Пантелеєв.

За його словами, місто також формує запаси продовольства на випадок, якщо через надзвичайні ситуації виникне потреба в організації харчування для населення.

Пантелеєв наголосив, що підготовка до потенційних зимових ризиків потребує комплексних заходів — від технічних і організаційних до правових та інформаційних.

"Адаптація та реагування на потенційні ризики зими не передбачає простих чи універсальних рішень, а потребує комплексної важкої роботи — технічної, правової, інформаційної та організаційної", — наголосив він.

Нагадаємо, що начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що зима 2026–2027 років може бути найважчою, оскільки Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України.