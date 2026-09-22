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22 вересня 2026, 16:47

Дніпропетровщина технічно готова до опалювального сезону майже на 90%

22 вересня 2026, 16:47
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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Дніпропетровська область майже на 90% технічно готова до опалювального сезону. В області ремонтують і замінюють котли та теплові мережі, готують підприємства тепло- і водопостачання, а також посилюють енергетичну стійкість критичної інфраструктури

Про це повідомив очільник області Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За словами Олександра Ганжі, підготовка до зими розпочалася ще в лютому. Наразі в області замінили або реконструювали майже 1,5 тисячі кілометрів тепломереж, капітально відремонтували 19 котлів і встановили ще шість. До запуску підготовлені майже тисяча котелень.

"Дніпропетровщина вже майже на 90% технічно готова до зими. За цією цифрою — масштабна робота комунальників. Ремонт і заміна котлів, теплових мереж, підготовка підприємств тепло- та водопостачання", — сказав Олександр Ганжа.

Окремо в області реалізують План стійкості. Його заходи передбачають захист об'єктів енергетики та водопостачання, встановлення резервного живлення, блочно-модульних котелень та когенераційних установок.

"Паралельно реалізуємо План стійкості. Захищаємо об’єкти енергетики та водопостачання. Встановлюємо резервне живлення, БМК, когенераційні установки. Закуповуємо обладнання, яке дозволить критичній інфраструктурі працювати у разі перебоїв з електропостачанням", — зазначив Олександр Ганжа.

За вісім місяців в області також ввели понад 120 МВт додаткових потужностей альтернативної генерації. Роботи зі збільшення генерації продовжуються.

"За 8 місяців в області ввели понад 120 МВт додаткових потужностей альтернативної генерації. Ця робота триває" — повідомив Олександр Ганжа.

В області очікують складний опалювальний сезон через можливі російські атаки на енергетичну та критичну інфраструктуру. Тому головним завданням для керівників на місцях залишається забезпечення стабільного проходження зими.

"Розуміємо, що зима буде непростою. Підготовку до неї почали ще у лютому. Завдання для керівників на місцях — забезпечити максимально стабільне проходження опалювального сезону. Щоб навіть в умовах ворожих атак люди залишалися зі світлом, водою і теплом", — наголосив Олександр Ганжа.

Нагадаємо, що начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що зима 2026–2027 років може бути найважчою, оскільки Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України.

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