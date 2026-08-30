На Харківщині ворог вдарив "Іскандером-М" по забігу "Шаную воїнів": загинув поліцейський
На Харківщині поліція розслідує обставини загибелі поліцейського внаслідок російського ракетного удару по території, де проходив щорічний забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України"
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
Захід відбувався 29 серпня у селі Наталине Берестинського району. Його організувала Наталинська сільська військова адміністрація.
Вранці російські військові завдали по території проведення заходу ракетного удару із застосуванням "Іскандер-М". Унаслідок атаки загинув поліцейський, ще двоє людей постраждали.
30 серпня слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 367 КК України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
Нагадаємо, що 29 серпня близько 12:30 російські війська завдали удару по дев'ятиповерховому будинку в одному зі спальних районів на околиці Слов'янська.