Через ДТП на Берестейському проспекті у Києві утворився потужний затор на виїзд із міста
У Києві через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на проспекті Берестейському
Про це повідомила патрульна полція Києва, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, затор утворився у напрямку виїзду з міста.
Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування маршруту та, за можливості, обрати альтернативні шляхи.
Нагадаємо, що аварія сталась 27 серпня між населеними пунктами Строїнці-Динівці Чернівецького району. На жаль, один із водіїв не вижив.
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