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30 серпня 2026, 12:55

На Херсонщині внаслідок атак ворожих дронів загинули троє людей та 17 отримали поранення

30 серпня 2026, 12:55
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Фото ілюстративне
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Російські війська продовжують атакувати Херсонщину безпілотниками. Унаслідок ударів троє цивільних загинули, ще 17 людей отримали поранення

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.

У Корабельному районі Херсона внаслідок скидання вибухівки з російського дрона 44-річний чоловік отримав осколкові поранення тулуба та перелом ноги. 66-річний чоловік загинув на місці від травм, несумісних із життям.

Внаслідок ще однієї атаки російського FPV-дрона загинув 54-річний чоловік.

Ще один удар із ворожого БпЛА призвів до поранення 74-річного херсонця. Його госпіталізували з вогнепальними осколковими пораненнями ніг.

Також російський безпілотник атакував двох працівників комунального підприємства. 41-річний та 48-річний чоловіки отримали акубаротравми та гостру реакцію на стрес. Після надання медичної допомоги вони лікуватимуться амбулаторно.

Крім того, внаслідок влучання FPV-дрона у приватний автомобіль 36-річна жінка та 69-річний чоловік отримали мінно-вибухові травми та були госпіталізовані.

Загалом російські атаки спричинили пошкодження житлових будинків, автомобілів та цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що в Одесі 50-річний чоловік із мисливської рушниці вбив своїх батьків та поранив брата, після чого застрелився сам. Подія сталася в одному з багатоквартирних будинків Київського району міста.

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