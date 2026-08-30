На Херсонщині внаслідок атак ворожих дронів загинули троє людей та 17 отримали поранення
Російські війська продовжують атакувати Херсонщину безпілотниками. Унаслідок ударів троє цивільних загинули, ще 17 людей отримали поранення
Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.
У Корабельному районі Херсона внаслідок скидання вибухівки з російського дрона 44-річний чоловік отримав осколкові поранення тулуба та перелом ноги. 66-річний чоловік загинув на місці від травм, несумісних із життям.
Внаслідок ще однієї атаки російського FPV-дрона загинув 54-річний чоловік.
Ще один удар із ворожого БпЛА призвів до поранення 74-річного херсонця. Його госпіталізували з вогнепальними осколковими пораненнями ніг.
Також російський безпілотник атакував двох працівників комунального підприємства. 41-річний та 48-річний чоловіки отримали акубаротравми та гостру реакцію на стрес. Після надання медичної допомоги вони лікуватимуться амбулаторно.
Крім того, внаслідок влучання FPV-дрона у приватний автомобіль 36-річна жінка та 69-річний чоловік отримали мінно-вибухові травми та були госпіталізовані.
Загалом російські атаки спричинили пошкодження житлових будинків, автомобілів та цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, що в Одесі 50-річний чоловік із мисливської рушниці вбив своїх батьків та поранив брата, після чого застрелився сам. Подія сталася в одному з багатоквартирних будинків Київського району міста.