На Київщині кількість загиблих зросла до 37 людей, 30 серпня оголосили День жалоби
Кількість жертв масштабної детонації та пожежі, спричинених ворожою атакою у Бучанському районі, зросла до 37 людей
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
На місці продовжують безперервно працювати рятувальники та всі екстрені служби.
У суботу, 30 серпня, в Київській області оголошено День жалоби. На знак скорботи на всій території регіону будуть приспущені Державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів і гучне виконання музики.
Нагадаємо, у селі Мила Бучанського района триває ліквідація наслідків ворожого удару по складу із подальшою детонацією вибухонебезпечних предметів. Раніше повідомлялося про 27 загиблих.
Поліція організувала тимчасову схему проїзду ділянкою траси М-06 Київ – Чоп.