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Кількість жертв масштабної детонації та пожежі, спричинених ворожою атакою у Бучанському районі, зросла до 37 людей

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

На місці продовжують безперервно працювати рятувальники та всі екстрені служби.

У суботу, 30 серпня, в Київській області оголошено День жалоби. На знак скорботи на всій території регіону будуть приспущені Державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів і гучне виконання музики.

Нагадаємо, у селі Мила Бучанського района триває ліквідація наслідків ворожого удару по складу із подальшою детонацією вибухонебезпечних предметів. Раніше повідомлялося про 27 загиблих.

Поліція організувала тимчасову схему проїзду ділянкою траси М-06 Київ – Чоп.