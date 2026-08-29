На Львівщині поліцейський на BMW збив на смерть велосипедиста
Смертельна ДТП сталася вранці 29 серпня, близько 10:00, на вулиці Чорновола у Самборі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій автомобіля BMW збив 59-річного велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер на місці. За кермом легковика перебував співробітник одного з підрозділів поліції Львівщини.
Досудове розслідування у справі проводитиме Держбюро розслідувань. Також у Нацполіції області призначили службове розслідування.
В обласній поліції наголосили, що зацікавлені у повному, всебічному та неупередженому встановленні всіх обставин події.
Нагадаємо, 27 серпня близько 17:20 на Львівщині легковик вилетів з дороги та перекинувся. Пасажир загинув на місці, водія госпіталізували.
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