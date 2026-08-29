На Київщині на трасі М-06 організували проїзд однією смугою

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Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошинський, передає RegioNews.

Проїзд в обох напрямках (як у бік Києва, так і в бік Житомира) здійснюватиметься однією смугою правої частини автодороги у напрямку Житомира.

На місці чергують поліцейські, які регулюють транспортний потік, а також працюють профільні служби.

Водіїв закликають бути уважними та неухильно дотримуватися вказівок патрульних.

Нагадаємо, у селі Мила Бучанського района триває ліквідація наслідків ворожого удару по складу із подальшою детонацією вибухонебезпечних предметів.