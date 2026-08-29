Кейс із тим, як Федоров їде працювати радником до міністра оборони Італії – приклад, чому не можна брати собі в політтехнологи всяку розважальну шушеру із каналів олігархів

Кейс із тим, як Федоров їде працювати радником до міністра оборони Італії – приклад, чому не можна брати собі в політтехнологи всяку розважальну шушеру із каналів олігархів

Фото: Михайло Федоров﻿ / Facebook

Тепер низка людей вважають, що Федоров утік і буде чавити в Італії виноград як Челентано, розсікатиме на кабріолеті до Венеції з Джорджією Мелоні на злість Насті і попиватиме просекко в віллах Форте-дей-Мармі.

Пропозиція Гвідо Крозетто зʼявилась десь у 20-тих числах липня. У Федорова було два публічних відео-інтервʼю з великими переглядами і ніде не була пропрацьована ця історія. Я навіть здивована, що раніше розповідали, що на кому-кому, а на піарниках Михайло Альбертович не економить.

Бо ж можна було описати, що це за формат роботи такий: очно, заочно, дистанційно – і як саме людина призовного віку поїде в Рим, якщо треба буде.

Згоді на цю пропозицію передувало нашуміле відео про вибори під час війни. Правда, виявилось, що інфраструктура для цих виборів неготова. І навіть Федоров у часи керування МО – не сильно вносив пропозиції, що робити з військовослужбовцями та їх виборчими правами.

Два. Відмова називати імена, хто там у нас корупціонер. "Хай журналісти-розслідувачі то шукають".

Три. Ще одне інтервʼю з заявою, що ми програємо війну, хоча ще два місяці тому вигравали.

Чотири. Прессекретарка Федорова в чаті з пресою заявила, що шеф буде консультувати міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, але залишається жити й працювати в Києві. Ох уж ці чатіки для анонімних чи то алкоголіків, чи то медіа – скільки трешу вони вносять.

Пʼять. Його запрошують на ТСК з питань Міндіча, але хтозна чи ми його там побачимо 31.08. Бо це треба називати імена, а він явно не готовий.

Підсумок? Так і неясно, як же буде працювати колишній урядовець. І чи може людина з доступом до чутливої інформаціі в Україні – консультувати іноземний уряд.

Та власне, ці куці спроби пояснити те, що можна було нормально відкомунікувати ще місяць тому – так і не відділяють від тіла Федорова стереотипи про Італію. Оті, де пляжі, пісок, Венеційський кінофестиваль і шопінг у Мілані.

Звільняйте політтехнологів, поки рейтинг не став мінус тридцять.