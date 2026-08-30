У Києві через ліквідацію пожежі у Шевченківському районі обмежено рух та змінено маршрут автобуса

Фото: КМДА

У Шевченківському районі Києва триває ліквідація пожежі в нежитловій будівлі. Через це рух транспорту на вулиці Загорівській частково ускладнений — від перехрестя з вулицею Овруцькою

Про це повідомили у КМДА, передає RegioNews .

За даними КМДА, у зв’язку з перекриттям руху автобус №31 тимчасово змінив маршрут. Він курсує вулицею Загорівською до вулиці Овруцької, без заїзду на вулицю Татарську, після чого продовжує рух за власною схемою.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що екстрені служби працюють на місці пожежі.

Водночас у Голосіївському районі через падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад двоповерхової будівлі кафе.

За словами Кличка, пожежі та постраждалих немає.

Водіїв закликають враховувати ситуацію та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Нагадаємо, що російські війська вранці вкотре атакували Київ безпілотниками. Унаслідок обстрілу в Голосіївському районі столиці виникла масштабна пожежа в нежитловій будівлі.