Мінус "Панцирь-С1", РЛС та склади БПЛА: Сили оборони потужно вдарили по військових цілях РФ

Фото ілюстративне

Сили оборони України 29 серпня та в ніч на 30 серпня завдали ударів по низці військових об’єктів російських військ. Зокрема, українські військові уразили радіолокаційну станцію, пункти управління та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1"

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews .

За даними Генштабу, українські сили уразили склад БПЛА підрозділу "Рубікон" у Харцизьку та пункт управління безпілотниками російських військ у районі Чумацького на Донеччині.

На Луганщині уражені пункти управління російських військ у Суходольську.

Також українські військові уразили склади матеріально-технічних засобів у Бердянському та Гірнику на Донеччині, а також у Красносільському в тимчасово окупованому Криму.

У Кадіївці на Луганщині уражено склад боєприпасів російських військ.

Окремо Сили оборони уразили радіолокаційну станцію росіян у Павличах Брянської області РФ.

Крім того, за результатами аналізу додаткових даних Генштаб підтвердив знищення 27 серпня зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1" у районі Клетні Брянської області РФ.

У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових цілях Росії триває.

Нагадаємо, що підрозділи Сил оборони України 28 серпня та в ніч на 29 серпня уразили низку військових цілей окупантів на тимчасово окупованих територіях та у РФ.