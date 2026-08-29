Фото: ОВА

Вночі 29 серпня російські війська свідомо спрямували ударний безпілотник на територію лікарні у Сумах

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Ворожий дрон поцілив у спецтранспорт, припаркований біля медзакладу. Пошкоджені дві "швидкі", цивільна автівка та вхід до лікарні.

На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

"Автомобілі мали чітке маркування. росіяни бачили, куди спрямовували удар. Це черговий свідомий злочин росії проти тих, хто рятує життя", – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, вночі 29 серпня російські війська завдали масованого удару по півдню Одеської області. Знищені вантажівки із зерном, є загиблий та поранені.