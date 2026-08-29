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Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, передає RegioNews.

"Він одним із перших приїхав на місце атаки, щоб допомогти людям. Бо не міг інакше", – зазначив міністр.

За його словами, "понад 30 років, із 1994-го, Тарас Тарасович очолював громаду, жив її проблемами та знав кожну вулицю і кожне село. Він завжди залишався зі своїми людьми. Не покинув їх і під час російської окупації – був на місці, підтримував і допомагав, тримав громаду в один із найстрашніших періодів".

"Ми багато працювали разом і чимало встигли реалізувати для громади. Тараса Тарасовича дуже не вистачатиме всій Київщині", – додав Калашник.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня внаслідок влучання ворожого БпЛА на території підприємства у селі Мила Бучанського району спалахнула масштабна пожежа, розпочалася детонація. З місця події екстрено евакуювали понад 200 людей.