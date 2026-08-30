Кривава драма в Одесі: чоловік розстріляв батьків, поранив брата і наклав на себе руки
В Одесі 50-річний чоловік із мисливської рушниці вбив своїх батьків та поранив брата, після чого застрелився сам. Подія сталася в одному з багатоквартирних будинків Київського району міста
Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.
За даними поліції, після скоєного чоловік забарикадувався у квартирі зі зброєю. Коли на місце прибули правоохоронці, він застрелився.
Пораненого брата госпіталізували.
Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України — умисне вбивство двох і більше людей.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
Нагадаємо, що на Одещині правоохоронці розслідують умисне вбивство 15-річної дівчини. Ймовірного причетного до злочину вже затримали, прокуратура готує йому повідомлення про підозру.