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23 липня 2026, 19:55

На Хмельниччині ТЦК прикували батька військового наручниками до авто

23 липня 2026, 19:55
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Фото з відкритих джерел
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У Хмельницькій області стався інцидент за участі військових ТЦК. Тепер буде проводитись перевірка

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, передає RegioNews.

Як розповів Дмитро Лубінець, військовий ЗСУ розповів про інцидент, який стався з його 61-річним батьком. У мережі поширюють інформацію про те, що 61-річного чоловіка нібито прикували до авто, застосували фізичну силу та газовий балончик. Це сталось під час заходів, "пов'язаних із мобілізацією".

Представниця Уповноваженого вже поспілкувалась з постраждалим чоловіком. З ним все добре, він самостійно звернувся до лікаря. Тепер Дмитро Лубінець взяв справу під особистий контроль.

"Кожен новий інцидент лише посилює суспільний запит на прозорість, законність та ефективний контроль. Довіру до мобілізаційних заходів потрібно відновлювати негайно, а для цього недостатньо реагувати лише на окремі інциденти", - каже Уповноважений з прав людини.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині суд розглянув справу щодо мобілізації. Чоловіку відмовили у відстрочці від служби, хоча він доглядає брата з інвалідністю.

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