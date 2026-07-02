Фото: поліція

Трагедія сталася вдень 1 липня в одному із населених пунктів Слобідської громади у Подільському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Родина приїхала з Одеси в гості до родичів. Поки батьки вдома займалися господарськими справами, дідусь із трьома онуками поїхав на ставок. Відволікшись на старших онуків, він випустив із поля зору чотирирічного хлопчика.

За словами дідуся, за кілька хвилин він помітив відсутність найменшої дитини та розпочав пошуки, а невдовзі виявив хлопчика у ставку вже без ознак життя.

Про подію поліцейських повідомили люди, які відпочивали поруч.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Буковині у річці Прут потонув 16-річний підліток. Його знайшли на глибині 3,5 метра та на відстані близько 20 метрів від ймовірного місця утоплення.