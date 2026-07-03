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03 липня 2026, 17:46

"Транзитна територія": на Волині начальник ТЦК пояснив незаконний заїзд на приватне подвір'я

03 липня 2026, 17:46
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Фото: rubryka.com
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Під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо діяльності територіальних центрів комплектування розглянули інцидент на Волині, де місцеві жителі лопатами відбивали чоловіка від представників ТЦК

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

За словами депутата, на засіданні начальник Волинського обласного ТЦК Роман Немашкало пояснив, що службовий автомобіль заїхав на огороджену приватну територію, оскільки її нібито сприйняли як транзитну.

Також під час обговорення порушили питання участі поліцейських в інциденті. Гончаренко зазначив, що поліція раніше повідомляла про свою відсутність під час конфлікту, тоді як у ТЦК стверджують, що правоохоронці були на місці.

За словами Немашкала, поліцейські не були безпосередньо присутні під час конфлікту, оскільки, за версією військовослужбовців ТЦК, не ризикнули виходити з автомобіля через людей, які тримали в руках лопати.

Під час засідання Гончаренко наголосив, що, відповідно до законодавства, представники ТЦК не можуть проводити затримання без участі поліції. У відповідь начальник Волинського ТЦК підтвердив, що така вимога існує.

Депутат також повідомив, що дружина чоловіка, якого намагалися затримати, надала комісії відео з іншого ракурсу. За її словами, невідомі люди в балаклавах заїхали на огороджене приватне подвір’я без представлення та пред’явлення документів.

За словами начальника Волинського обласного ТЦК та СП Романа Немашкала, службовий автомобіль заїхав на огороджену територію, оскільки її нібито сприйняли як транзитну. Він також пояснив розбіжності щодо присутності поліцейських під час інциденту.

За його словами, поліція не була безпосередньо учасником конфлікту. Він стверджує, що правоохоронці залишилися в автомобілі та не вийшли через загрозу з боку людей із лопатами.

Під час засідання також порушили питання про те, що співробітники ТЦК були в балаклавах. Начальник Ковельського районного ТЦК та СП Олександр Левицький повідомив, що за підсумками службової перевірки одного з військовослужбовців — старшого групи оповіщення, молодшого сержанта Ласла — притягнули до дисциплінарної відповідальності. Йому оголосили догану.

Водночас під час засідання наголошувалося, що представники ТЦК і надалі використовують балаклави під час виконання службових завдань, що викликало додаткові запитання у членів комісії.

Нагадаємо, що у травні працівники ТЦК увірвалися у двір приватного будинку та побили чоловіка під час мобілізації.

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