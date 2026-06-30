Працював на ворога: житель Херсона отримав довічний термін за держзраду

Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено жителя Херсона, який після деокупації міста передавав ворогу розвідувальну інформацію про Сили оборони та ситуацію в обласному центрі

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Прокурори Херсонської обласної прокуратури довели в суді, що у грудні 2022 року чоловік із власних ідеологічних мотивів налагодив зв’язок із представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій території. Надалі через Telegram він передавав інформацію, яку росіяни використовували у воєнних цілях.

З червня 2023 року до серпня 2024 року засуджений повідомляв ворогу про загальну обстановку в Херсоні, настрої місцевих жителів, а також передавав координати, які допомагали визначати місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та військової техніки.

Ці дані російська сторона включала до щотижневих звітів під назвою "Полевые исследования". Після цього інформацію доповідали керівництву окупаційної влади та псевдоправоохоронних органів.

За даними слідства, передані відомості використовували для коригування ударів, планування бойових дій та проведення інформаційно-психологічних операцій.

Також зафіксовано, що по окремих координатах, які передав засуджений, росіяни здійснювали артилерійські обстріли з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, що військовослужбовець із проросійськими поглядами пішов на держзраду, щоб повернутися на окуповану Луганщину. За його словами, він хотів повернутись додому.