Ракетний удар по Краматорську: російському генералу, який віддав наказ, оголосили підозру

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Донецької обласної прокуратури спільно з СБУ заочно повідомили про підозру представнику вищого військового командування РФ, який огодив ракетну атаку по цивільних об’єктах Краматорська 27 червня 2023 року

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, саме він погодив ракетну атаку по цивільних об’єктах Краматорська 27 червня 2023 року.

Йдеться про Сергія Кузовльова - командувача південного військового округу зс РФ, який має звання героя Росії.

За його наказом військовослужбовці 1-ї та 107-ї ракетних бригад південного і східного військових округів РФ здійснили пуски ракет з ОТРК "Іскандер-К". Стартові позиції були розташовані в Октябрському та Некліновському районах Ростовської області РФ.

Унаслідок двох влучань по Краматорську загинули 13 людей. Серед них: четверо неповнолітніх і письменниця Вікторія Амеліна.

Ще 56 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих також 8-місячна дитина, іноземні громадяни, журналісти та волонтери.

Найбільше людей постраждало в кафе RiaPizza. Заклад був повністю зруйнований ракетою.

Також вибуховими хвилями пошкоджено 120 житлових будинків, інші об’єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів.

Дії підозрюваного генерал-полковника кваліфіковано за ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Нагадаємо, війська РФ 27 червня ввечері завдали ракетного удару по Краматорську, застосувавши "Іскандер". Окупанти били по закладу громадського харчування в центрі міста, де в цей час було багато відвідувачів. Загинуло 12 людей.