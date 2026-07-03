Ракетний удар по Краматорську: російському генералу, який віддав наказ, оголосили підозру
Прокурори Донецької обласної прокуратури спільно з СБУ заочно повідомили про підозру представнику вищого військового командування РФ, який огодив ракетну атаку по цивільних об’єктах Краматорська 27 червня 2023 року
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, саме він погодив ракетну атаку по цивільних об’єктах Краматорська 27 червня 2023 року.
Йдеться про Сергія Кузовльова - командувача південного військового округу зс РФ, який має звання героя Росії.
За його наказом військовослужбовці 1-ї та 107-ї ракетних бригад південного і східного військових округів РФ здійснили пуски ракет з ОТРК "Іскандер-К". Стартові позиції були розташовані в Октябрському та Некліновському районах Ростовської області РФ.
Унаслідок двох влучань по Краматорську загинули 13 людей. Серед них: четверо неповнолітніх і письменниця Вікторія Амеліна.
Ще 56 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих також 8-місячна дитина, іноземні громадяни, журналісти та волонтери.
Найбільше людей постраждало в кафе RiaPizza. Заклад був повністю зруйнований ракетою.
Також вибуховими хвилями пошкоджено 120 житлових будинків, інші об’єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів.
Дії підозрюваного генерал-полковника кваліфіковано за ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.
Нагадаємо, війська РФ 27 червня ввечері завдали ракетного удару по Краматорську, застосувавши "Іскандер". Окупанти били по закладу громадського харчування в центрі міста, де в цей час було багато відвідувачів. Загинуло 12 людей.