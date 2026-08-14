Платформа для ініціатив і взаємодопомоги: ГО "Захист Держави" презентувала мобільний додаток для активістів

Фото: ГО "Захист Держави"

Громадська організація "Захист Держави" презентує нову платформу для активних людей — фундаментальний інструмент для тих, хто хоче приєднатися до спільноти активних громадян

Про це йдеться у повідомленні на сайті ГО, передає RegioNews.

"Мета створення додатку проста і масштабна - обʼєднати всіх активних людей з усієї країни в одному просторі. Це платформа для спільних ініціатив, де кожен може реалізувати власні ідеї, знайти однодумців і втілити те, на що поодинці не вистачало ресурсу чи підтримки", - кажуть у ГО.

У додатку можна знайти активних людей з усіх регіонів України. Спілкуватися, створювати робочі чати, отримувати новини - загальні і новини спільноти, анонси заходів які проходять по всій країні.

Є окремий розділ взаємодопомоги, де можна створити прохання, вказати де людина, і люди поруч бачать і відгукуються.

"Додаток у процесі розвитку і кожен може долучитися до створення комфортного простору для активних і дієвих людей. За активність нараховуються бали, які можна обміняти на ексклюзивну продукцію організації", - наголосили у компанії.

Приєднатися може будь-хто: завантажити додаток можна через App Store та Google Play . Для цього потрібно заповнити коротку анкету і отримати статус активіста.

Нагадаємо, раніше Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснював навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.