Десять російських депутатів остаточно засуджено до 15 років ув’язнення в Україні

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора домоглися остаточного підтвердження вироків щодо 10 депутатів державної думи російської федерації, яких визнано винними у сприянні посяганню на територіальну цілісність і недоторканність України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Кожного з російських депутатів український суд раніше засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Після касаційного перегляду Верховний Суд залишив ці вироки без змін.

Прокурори підтримували державне обвинувачення в судах усіх інстанцій та довели, що депутати були причетні до ухвалення рішень, які передували повномасштабному вторгненню РФ в Україну.

Слідством встановлено, що у лютому 2022 року вони голосували за визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" та ратифікацію договорів про співпрацю між РФ та цими псевдоутвореннями.

В українській прокуратурі наголошують, що ці рішення стали частиною злочинного плану керівництва російської федерації, спрямованого на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, і фактично передували початку повномасштабної агресії.

У межах кримінальних проваджень правоохоронці зібрали необхідні докази причетності російських парламентарів, які стали підставою для ухвалення обвинувальних вироків.

Наразі всіх засуджених оголошено в розшук. В Офісі генпрокурора зазначили, що строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту їх фактичного затримання.

Нагадаємо, що раніше суд призначив по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна подружжю російських агентів, які коригували ракетні удари по Одесі та передавали російській воєнній розвідці координати українських військових об'єктів.