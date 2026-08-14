20 ударів по тілу: на Житомирщині чоловік з ножем напав на колишню

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На Житомирщині будуть судити чоловіка, який напав на колишню. Він завдав жінці 20 ударів ножем

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

39-річного жителя Житомирщини будуть судити. 8 червня він прийшов до офісу, де працювала його колишня співмешканка. За кілька днів до того він уже отримав підозру у спричиненні їй умисних легких тілесних ушкоджень.

Під час несподіваного візиту він взяв ніж та завдав колишній коханій близько 20 ударів ножем. Під час нападу лезо зламалося, що дозволило уникнути поранення внутрішніх органів. Згодом чоловік вдарив її ногами ще понад 10 разів та пішов.

"Після проведення необхідних експертиз та інших процесуальних дій слідчі завершили розслідування. Нині чоловік, окрім раніше заподіяного травмування, обвинувачується ще і у замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України). Згідно з чинним законодавством такі діяння тягнуть за собою покарання від 7 до 15 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Київській області затримали чоловіка, який вбив матір. Жінка померла внаслідок жорстокого побиття. Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру.