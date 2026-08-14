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14 серпня 2026, 17:25

Українські "вампіри" рознесли укриття росіян на фронті

14 серпня 2026, 17:25
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Фото: ДПСУ
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Українські військові щодня атакують росіян за допомогою дронів. Прикордонники показали, як на практиці працює безпілотник "Вампір"

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу операторів підрозділу "Щит" прикордонної бригади "Помста". Росіяни намагались закріпитись у міцній занедбаній будівлі, але завдяки українським дронам - у них нічого не вдалось.

"Коли в небо підіймається важкий ударний безпілотник "Вампір", у ворога немає шансів сховатися. Цей залізний птах створений для великих калібрів та серйозних руйнувань — він розроблений для того, щоб буквально розбирати на цеглу капітальні ворожі фортифікації, бліндажі та укриття", - розповіли українські захисники.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.

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