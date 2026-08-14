Підпалили відділення пошти та втекли: на Харківщині поліція оперативно затримала двох зловмисників

Фото: поліція Харківської області

Поліцейські Харківщини оперативно затримали двох чоловіків, яких підозрюють у підпалі одного з відділень "Нової пошти" у місті Златопіль

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, зловмисники вчинили підпал у ніч на 7 серпня, після чого залишили місце події.

Співробітники сектору кримінальної поліції спільно з працівниками управління карного розшуку ГУНП в Харківській області того ж дня встановили місцезнаходження підозрюваних та затримали їх у процесуальному порядку.

Фігурантами виявилися двоє місцевих жителів віком 30 та 26 років.

За фактом підпалу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За процесуального керівництва Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області обом затриманим повідомили про підозру.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці проводять необхідні слідчі та оперативні заходи для встановлення всіх обставин події.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Кривому Розі правоохоронці затримали 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі приміщення нотаріальної установи.