12:14  14 серпня
У Харкові військового через запізнення викликали до суду
10:29  14 серпня
Смертельна ДТП на трасі у Київській області: загинули дві людини
08:54  14 серпня
У Києві перехожий влаштував стрілянину по BMW через перекритий прохід
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2026, 17:37

Підпалили відділення пошти та втекли: на Харківщині поліція оперативно затримала двох зловмисників

14 серпня 2026, 17:37
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Харківської області
Читайте также
на русском языке

Поліцейські Харківщини оперативно затримали двох чоловіків, яких підозрюють у підпалі одного з відділень "Нової пошти" у місті Златопіль

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, зловмисники вчинили підпал у ніч на 7 серпня, після чого залишили місце події.

Співробітники сектору кримінальної поліції спільно з працівниками управління карного розшуку ГУНП в Харківській області того ж дня встановили місцезнаходження підозрюваних та затримали їх у процесуальному порядку.

Фігурантами виявилися двоє місцевих жителів віком 30 та 26 років.

За фактом підпалу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За процесуального керівництва Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області обом затриманим повідомили про підозру.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці проводять необхідні слідчі та оперативні заходи для встановлення всіх обставин події.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Кривому Розі правоохоронці затримали 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі приміщення нотаріальної установи.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підпал пошта Харківська область
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Десять російських депутатів остаточно засуджено до 15 років ув’язнення в Україні
14 серпня 2026, 17:57
Українські "вампіри" рознесли укриття росіян на фронті
14 серпня 2026, 17:25
Платформа для ініціатив і взаємодопомоги: ГО "Захист Держави" презентувала мобільний додаток для активістів
14 серпня 2026, 17:22
До Румунії за 11 тисяч: на Львівщині викрили черговий канал для виїзду
14 серпня 2026, 17:10
Наїхав на електровелосипеді на 5-річну дитину: на Харківщині поліція встановила 13-річного підлітка
14 серпня 2026, 16:59
На Черкащині судитимуть групу, яка підробляла агрохімію
14 серпня 2026, 16:48
У Харкові матір засудили до 5 років тюрми через загибель 4-річного сина
14 серпня 2026, 16:30
20 ударів по тілу: на Житомирщині чоловік з ножем напав на колишню
14 серпня 2026, 16:25
На Дніпропетровщині через російські удари поранені дев’ятеро людей, серед них двоє дітей
14 серпня 2026, 15:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Микола Княжицький
Віталій Портніков
Геннадій Друзенко
Всі блоги »