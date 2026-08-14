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14 серпня 2026, 16:48

На Черкащині судитимуть групу, яка підробляла агрохімію

14 серпня 2026, 16:48
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо учасників організованої групи з Черкащини, яких підозрюють у виготовленні та збуті контрафактної агрохімічної продукції під торговельними марками міжнародного бренду

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, фальсифіковану продукцію маркували торговельними марками "CORTEVA" та "Аканто Плюс", права на які належать компанії Corteva Agriscience LLC (США).

Слідчі встановили, що підроблені засоби захисту рослин реалізовували агропідприємствам, фізичним особам, покупцям у різних регіонах України.

Замовлення приймали через Viber та інші інтернет-ресурси, після чого продукцію надсилали службами доставки або передавали під час особистих зустрічей.

За попередніми оцінками, внаслідок незаконного використання торговельних марок правовласнику завдано понад 1,5 млн грн збитків.

У межах розслідування на території Черкаської області правоохоронці провели п’ять обшуків.

Під час слідчих дій вилучили контрафактну агрохімічну продукцію, поліграфічні матеріали, порожню тару,обладнання для змішування, хімічні речовини, грошові кошти та інші речові докази.

Учасникам організованої групи інкримінують незаконне використання знаків для товарів і послуг, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 229 КК України).

У прокуратурі зазначили, що це один із двох епізодів масштабного розслідування підпільного виробництва та збуту фальсифікованих засобів захисту рослин на Черкащині та Миколаївщині.

Схему документували з травня 2025 року.

Наприкінці березня 2026 року під час спільної операції у двох областях правоохоронці провели 15 обшуків.

Тоді загалом вилучили понад 1 000 ємностей із контрафактною продукцією, близько 6 500 літрів фальсифікованої агрохімії, обладнання, хімічні речовини, поліграфію, тару.

У межах цієї справи шістьом особам уже повідомили про підозру за фактами незаконного використання торговельних марок.

Нагадаємо, що на Волині викрили чоловіка, який облаштував виробництво алкоголю в підвалі. Тепер він отримав підозру.

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