В Одесі судили чоловіка, який "зливав" росіянам дані про ЗСУ

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Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік у вересні 2025 року переписувався у Telegram із представником РФ. Він погодився виконувати завдання росіян. Зокрема, він робив фото і надсилав географічні координати парку автомобільної техніки військової частини.

На суді чоловік не заперечував. За його словами, він хотів "розвести" співрозмовника та гроші та кілька разів надсилав йому лише координати з GoogleMaps. На картку його матері надіслали 10 тисяч гривень, які він просив нібито на бензин для поїздок на "завдання".

Проте згодом чоловік змінив показання і заявив, що вн не отримував жодних грошей. Також говорив, що йому ніхто не пропонував працювати проти України. Суд проаналізував докази. Зокрема, повідомлення, де чоловік відкрито підтримував дії РФ і висловлював нетерпимість до України, до її політичного керівництва та до сил оборони.

Суд призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, на Черкащині студент коригував ракетно-дронові атаки росіянна енергетичну інфраструктуру центрального регіону України. СБУ затримала зрадника.