У Харкові матір засудили до 5 років тюрми через загибель 4-річного сина

Фото: Офіс Генерального прокурора

У Харкові суд визнав винною 29-річну місцеву жительку, яка залишила без нагляду двох малолітніх дітей. Унаслідок цього загинув її 4-річний син, а життя 3-річної доньки опинилося під загрозою

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews .

Трагедія сталася 7 травня 2026 року. За даними слідства, вранці жінка пішла на підробіток, залишивши дітей самих у квартирі на четвертому поверсі.

Під час її відсутності хлопчик заліз на підвіконня, втратив рівновагу та випав із вікна. Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої допомоги.

Коли до помешкання потрапили правоохоронці та рятувальники, там залишалася ще одна дитина — дівчинка віком до трьох років. У неї виявили ознаки зневоднення. Мати повернулася додому лише надвечір.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаваської окружної прокуратури Харкова жінку визнано винною у завідомому залишенні малолітньої особи без допомоги, що спричинило смерть, злісному невиконанні батьківських обов’язків, яке спричинило тяжкі наслідки.

У суді обвинувачена повністю визнала свою вину.

Суд призначив їй 5 років позбавлення волі.

Дівчинці надали необхідну медичну допомогу та передали до патронатної родини.

Наразі вирішується питання про позбавлення засудженої батьківських прав.

Під час розслідування встановлено, що сім’я раніше перебувала в полі зору соціальних служб та правоохоронців.

Зокрема, у 2023 році жінку вже притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. дитину тимчасово вилучали з родини. Сім’ю взяли на облік як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах.

У прокуратурі зазначили, що попри це належного захисту дітей забезпечено не було.

Правоохоронці також надали правову оцінку діям керівниці районної служби у справах дітей.

За даними слідства, посадовиця, маючи інформацію про можливу загрозу життю та здоров’ю дітей, тривалий час не вживала необхідних заходів реагування.

Їй інкримінують службову недбалість (ч. 3 ст. 367 КК України).

Посадовицю відсторонили від посади, а обвинувальний акт уже скерували до суду.

Нагадаємо, раніше у цьому кримінальному провадженні правоохоронці повідомили про підозру матері загиблого хлопчика за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Молодша сестра хлопчика ледь не померла від зневоднення.