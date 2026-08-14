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14 серпня 2026, 16:59

Наїхав на електровелосипеді на 5-річну дитину: на Харківщині поліція встановила 13-річного підлітка

14 серпня 2026, 16:59
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Фото ілюстративне
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У місті Берестин Харківської області поліцейські встановили особу підлітка, який на електровелосипеді здійснив наїзд на малолітню дитину

Про це повідомила поліція Харківської області , передає RegioNews.

Повідомлення про подію надійшло до Берестинського районного відділу поліції через спецлінію "102".

Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що неподалік центральної площі міста неповнолітній, керуючи електровелосипедом, збив 5-річну дівчинку.

Унаслідок наїзду дитина отримала садна.

Поліцейські встановили, що транспортним засобом керував 13-річний мешканець Берестина.

Із хлопцем та його матір’ю правоохоронці провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Стосовно матері підлітка поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

У поліції наголосили, що батьки несуть відповідальність за належний контроль за поведінкою дітей та мають роз’яснювати їм правила безпечного користування електротранспортом. Правоохоронці підкреслюють, що використання таких транспортних засобів не повинно створювати загрозу для пішоходів та інших учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі Дніпропетровської області правоохоронці повідомили про підозру 48-річному водію баггі, який, за даними слідства, на смерть збив 11-річну дівчинку та залишив місце аварії.

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