На Одещині легковик вилетів в кювет і перекинувся: пʼятеро постраждалих, серед них – діти
Аварія сталася ввечері 25 червня на автодорозі Болград – Ізмаїл, поблизу села Криничне у Болградському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Chery Tiggo під час обгону не впорався з керуванням та вилетів у кювет, де автомобіль перекинувся.
У салоні авто, крім 22-річного водія, перебували дві його сестри віком 18 і 26 років та двоє дітей – 6 років і майже 2 роки. Усіх п'ятеро отримали травми та були госпіталізовані.
Водія перевірять на стан сп’яніння.
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, вдень 25 травня на Рівненщині зіткнулися вантажівка та службове авто поліції. Постраждали три людини: двоє поліцейських та 45-річний чоловік.
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