На Житомирщині підлітка вдарило струмом на залізниці

Інцидент стався неподалік залізничної станції в Станишівській громаді. 15-річний підліток отримав удар струмом на залізниці

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Правоохоронцям повідомили про інцидент близько 21:15. Як з'ясувалось, 15-річний підліток виліз на дах вагона вантажного потяга. Там він отримав удар струмом високої напруги та впав на землю.

Наразі неповнолітнього з термічними опіками та переломами госпіталізували.

"Нині слідчі встановлюють обставини події в межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 128 КК України – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження", - розповіли в поліції.

