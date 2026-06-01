На Житомирщині підлітка вдарило струмом на залізниці
Інцидент стався неподалік залізничної станції в Станишівській громаді. 15-річний підліток отримав удар струмом на залізниці
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Правоохоронцям повідомили про інцидент близько 21:15. Як з'ясувалось, 15-річний підліток виліз на дах вагона вантажного потяга. Там він отримав удар струмом високої напруги та впав на землю.
Наразі неповнолітнього з термічними опіками та переломами госпіталізували.
"Нині слідчі встановлюють обставини події в межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 128 КК України – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження", - розповіли в поліції.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині потяг наїхав на підлітка. 16-річний хлопець загинув на місці.
