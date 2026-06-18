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Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури тимчасово залишаються без електропостачання частина споживачів у пʼяти регіонах

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Полтавську та Харківську області.

"Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.

Крім того, через негоду без світла залишаються 22 населених пункти на Дніпропетровщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 18 червня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня РФ атакувала Україну 7 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 239 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання балістики та дронів на 9 локаціях.