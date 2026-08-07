Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 7 серпня російська армія атакувала Україну 147 ударними БпЛА різного типу

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 114 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, пізно ввечері 6 червня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Постраждав 16-річний хлопець.