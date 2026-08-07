Фото: ОВА

В ніч на 7 серпня ворог понад 20 разів атакував п'ять районів Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, а також Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Внаслідок атак пошкоджені пошта, гімназія та приватний будинок.

У Грушівській громаді Криворізького району понівечена приватна оселя.

У Вишнівській і Божедарівській громадах Кам’янського району через влучання виникли пожежі, пошкоджені об'єкти інфраструктури.

У Синельниківському районі від обстрілів потерпали Петропавлівська та Шахтарська громади, де пошкоджень зазнали адмінбудівля й автомобіль.

Окрім цього, ворог атакував Павлоград.

На щастя, серед населення ніхто не постраждав.

Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили 997 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали десятеро людей.