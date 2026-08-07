Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Березівській громаді через удар ворожого безпілотника травмовано 59-річного чоловіка та 51-річну жінку. В Охтирській громаді внаслідок атаки БпЛА поранення отримав 39-річний чоловік, а у Чернеччинській громаді постраждали чоловіки віком 37 та 43 роки.

Шосткинська громада також опинилася під ударами безпілотників – там були травмовані 41-річний та двоє 57-річних чоловіків.

Найбільше постраждалих у Сумській громаді: 7-річна дитина, жінки віком 27 та 35 років, а також чоловіки 32, 39 та 57 років.

Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили 997 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали десятеро людей.