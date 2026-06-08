Фото: ДСНС

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає RegioNews.

"Сьогодні в нас була важка ніч. "Шахед" влучив в наш Хаб Харків. Він частково знищений, але головне – всі живі. Команда з ночі вже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно, і сьогодні буде доставка по Харкову", – йдеться у повідомленні.

Смілянський запевнив, що вартість знищених посилок буде компенсована. Також він додав, що протягом він надасть більш детальну інформацію.

За інформацією ДСНС, одне з влучань БпЛА сталося у складську будівлю поштового відділення у Холодногірському районі Харкова. Зруйновані конструкції будівлі, виникла пожежа на площі 1000 кв.м.

Попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, вночі 8 червня у Холодногірському районі Харкова зафіксували щонайменше шість влучань російських безпілотників.