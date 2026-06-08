Ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі на півдні Одеської області
Російські війська продовжують атакувати критичну інфраструктуру Одеської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Внаслідок чергової ворожої атаки на півдні регіону було пошкоджено обладнання одного з енергетичних об’єктів.
Через ушкодження зафіксовані перебої з електропостачанням – без світла залишилися понад тисяча споживачів.
"Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання", – йдеться у повідомленні ОВА.
Крім того, у Чорноморську зафіксовано влучання БпЛА в житловий будинок. На щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, вранці 8 червня росіяни вдарили по зупинці в Одесі, коли люди чекали на транспорт. Постраждали три людини, одна жінка у важкому стані.
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