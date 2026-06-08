Фото: ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок чергової ворожої атаки на півдні регіону було пошкоджено обладнання одного з енергетичних об’єктів.

Через ушкодження зафіксовані перебої з електропостачанням – без світла залишилися понад тисяча споживачів.

"Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання", – йдеться у повідомленні ОВА.

Крім того, у Чорноморську зафіксовано влучання БпЛА в житловий будинок. На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, вранці 8 червня росіяни вдарили по зупинці в Одесі, коли люди чекали на транспорт. Постраждали три людини, одна жінка у важкому стані.