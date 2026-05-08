Під час гасіння масштабної пожежі на Київщині 8 травня рятувальники натрапили на беззахисне червонокнижне лосеня

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Беззахисну та налякану тварину вогнеборці помітили серед спаленої території під час гасіння пожежі. Ймовірно, лосеня загубило матір через вогняну стихію.

Надзвичайники напоїли тварину водою та надали їй допомогу. Після консультацій із представниками лісництва, зоологами та ветеринарами лосеня передали фахівцям для подальшого догляду.

У ДСНС зазначили, що й надалі стежитимуть за долею врятованої тварини.

Тим часом ліквідація пожежі на Київщині триває. Рятувальники працюють у посиленому режимі, локалізують осередки займання та намагаються не допустити подальшого поширення вогню.

Нагадаємо, що на прикордонні Чернігівської області триває масштабна лісова пожежа, площа якої за останню добу майже подвоїлася.