На Полтавщині винесли вирок матері, яка ґвалтувала 6-річну доньку на камеру

Фото: Офіс Генерального прокурора

Мешканка Полтавщини проведе 9 років у тюрмі за сексуальне насильство над 6-річною донькою та виготовлення дитячої порнографії

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Прокурори довели вину жительки Полтавщини у сексуальному насильстві щодо власної шестирічної доньки та злочині, пов'язаному з дитячою порнографією (ч. 4 ст. 153, ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України).

Суд призначив покарання у вигляді 9 років ув'язнення з позбавленням права працювати з особами віком до 18 років строком на 2 роки.

Доведено, що в січні 2025 року жінка скоїла сексуальне насильство щодо доньки, фіксуючи свої дії на мобільний телефон. Один із відеозаписів вона розмістила в анонімній групі в інтернеті. Крім того, завантажувала та зберігала на телефоні матеріали з дитячою порнографією.

Наразі дитина живе з рідною тіткою, а матір перебуває під вартою. Свою вину у скоєнні злочинів жінка визнала.

