На Закарпатті серед біла дня у жінки вкрали немовля у візочку

Фото: Національна поліція

В Ужгороді жінка повідомила про зникнення її двотижневого немовля. Правоохоронці розшукали дитину

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Жінка зателефонувала до поліції. Вона розповіла, що залишила дитячий візок із донечкою біля аптеки та ненадовго зайшла всередину. Коли вона повернулась, то візочка з дитиною вже не було.

В результаті правоохоронці знайшли дитину. Немовля перебувало в сусідки жінки. Сусідка пояснила, що вона вважала, що дитину залишили без нагляду. На щастя, немовля не постраждало, дівчинку повернули батькам.

"Поліція закликає дорослих не залишати малолітніх дітей без нагляду навіть на короткий час, адже це може створювати реальну загрозу їхньому життю та здоров’ю", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше назвичайники врятували маму з дитиною в Оболонському районі Києва. Вони відпливли 200 метрів від берега на крижині.