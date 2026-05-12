У Полтаві асенізатори заблокували водоканал через "золоті" штрафи

У Полтаві приватні та комунальні асенізатори 12 травня продовжили страйк біля Полтававодоканал. Причиною протесту стали великі нарахування за нібито перевищення допустимих норм у вмісті автоцистерн

Про це повідомляє місцевий телеканал "ІРТ", передає RegioNews .

Як повідомили водії, підприємці отримали листи від водоканалу із претензіями щодо концентрації речовин у відходах.

За словами асенізатора Тимофія Шкаровського, йому виставили рахунок на 85 тисяч гривень, а найбільша сума досягла 378 тисяч гривень.

Протестувальники стверджують, що раніше проблем із показниками не виникало. Один із підприємців, за їхніми словами, навіть набрав воду з джерела, однак у пробах також нібито зафіксували порушення.

Асенізатори заявляють, що займаються відкачуванням вигрібних ям і не повинні самостійно проводити аналізи вмісту цистерн. Вони також вимагають відкритих перемовин із керівництвом підприємства за участю всіх страйкарів.

У разі відмови протестувальники погрожують перекривати дороги та попереджають про можливі екологічні наслідки через припинення вивезення відходів.

У "Полтававодоканалі" заявили, що тариф на прийом господарсько-побутових стоків залишається незмінним — 29,5 грн за кубометр. За прийом стандартної 4-кубової автоцистерни сплачують 118 грн, пише "Полтавщина".

На підприємстві пояснили, що претензії стосуються лише випадків, коли до цистерн підмішують промислові відходи або воду з автомийок.

За такі порушення передбачена оплата у п’ятикратному розмірі. Також у водоканалі заявили, що раніше представники цього бізнесу нібито пропонували хабарі за прийом заборонених відходів, але тепер такі схеми припинені.

