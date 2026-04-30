08:49  30 квітня
У Польщі в лісі знайшли тіло зниклої українки – триває розслідування
07:57  30 квітня
У Харкові біля супермаркету вибухнув автомобіль – є постраждалий
07:24  30 квітня
Переслідування на Закарпатті: поліція стріляла по колесах вантажівки
UA | RU
UA | RU
30 квітня 2026, 08:40

Атака на Одесу: пошкоджені багатоповерхівки, готель та дитсадок, кількість постраждалих зросла

Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Вночі Одеса пережила кілька хвиль масованих атак ударними безпілотниками, ціллю яких стала цивільна інфраструктура. Силам ППО вдалося знищити більшість ворожих цілей, проте внаслідок влучань та падіння уламків у різних районах виникли масштабні пожежі та численні руйнування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Наразі відомо про 18 постраждалих людей, 9 з яких госпіталізовані. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Психологи ДСНС надали допомогу 36 людям, зокрема п'ятьом дітям.

Найбільших пошкоджень внаслідок атаки зазнали багатоповерхівки: вогонь охопив квартири у 5-поверховому та 17-поверховому будинках. Горів житловий будинок у приватному секторі.

Суттєвих руйнувань зазнали цивільні об'єкти. Виникли загорання у складських приміщеннях, адміністративних та навчальних будівлях, а на паркувальних майданчиках і подвір'ях вогнем знищені та пошкоджені десятки автобусів і легкових автомобілів, палали гаражі та господарчі споруди. Також пошкоджені готель та дитячий садок.

До ліквідації наслідків залучили понад 200 рятувальників та 48 одиниць техніки. Наразі всі пожежі ліквідовані, на місцях працюють оперативні штаби та всі профільні служби.

Правоохоронці документують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 16 постраждалих внаслідок нічної атаки на Одесу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Одеса обстріли пошкодження постраждалі наслідки
