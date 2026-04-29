Фото: РВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ізмаїльську РВА.

Під ворожим ударом опинилися об’єкти інфраструктури в Ізмаїлі.

Внаслідок атаки зафіксовані пошкодження, зокрема постраждала будівля районної лікарні.

На жаль, є постраждалі.

Наразі на місцях влучань працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки та документують масштаби пошкоджень.

Нагадаємо, у ніч на 29 квітня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Шостки та громади ударними безпілотниками і ракетою. Ворог прицільно вдарив по житлових будинках.