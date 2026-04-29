Ворожа атака на Ізмаїл: пошкоджена районна лікарня, є постраждалі
Вночі 29 квітня російська армія здійснила атаку по території Ізмаїльського району Одеської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ізмаїльську РВА.
Під ворожим ударом опинилися об’єкти інфраструктури в Ізмаїлі.
Внаслідок атаки зафіксовані пошкодження, зокрема постраждала будівля районної лікарні.
На жаль, є постраждалі.
Наразі на місцях влучань працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки та документують масштаби пошкоджень.
Нагадаємо, у ніч на 29 квітня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Шостки та громади ударними безпілотниками і ракетою. Ворог прицільно вдарив по житлових будинках.
28 квітня 2026
