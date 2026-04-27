В ночь на 27 апреля российские войска массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые кварталы и гражданская инфраструктура в разных районах города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

За медицинской помощью обратились 10 человек, среди которых двое детей. Большинство пострадавших получили ранения в Приморском районе, включая детей.

В Приморском районе зафиксировано больше повреждений: пострадали дома, здание отеля и объекты в центре города. Кроме домов, также повреждения получили складские помещения и автомобили.

Также под ударом оказались Хаджибейский и Киевский районы. Там враг попал в многоэтажки, частную застройку и авто.

Из-за падения обломков и попадания в городе возникли локальные пожары, которые ликвидировали спасатели.

На местах работают все профильные службы. Данные о последствиях атаки уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 629 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки по Запорожскому району погиб 59-летний мужчина.