27 апреля 2026, 07:25

Массированный удар дронами по Одессе: повреждены многоэтажки и гостиница, есть пострадавшие

Фото: ОВА
В ночь на 27 апреля российские войска массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые кварталы и гражданская инфраструктура в разных районах города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

За медицинской помощью обратились 10 человек, среди которых двое детей. Большинство пострадавших получили ранения в Приморском районе, включая детей.

В Приморском районе зафиксировано больше повреждений: пострадали дома, здание отеля и объекты в центре города. Кроме домов, также повреждения получили складские помещения и автомобили.

Также под ударом оказались Хаджибейский и Киевский районы. Там враг попал в многоэтажки, частную застройку и авто.

Из-за падения обломков и попадания в городе возникли локальные пожары, которые ликвидировали спасатели.

На местах работают все профильные службы. Данные о последствиях атаки уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 629 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки по Запорожскому району погиб 59-летний мужчина.

23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
