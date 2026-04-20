ДТП сталася у понеділок, 20 квітня, близько 10:20 на трасі "Київ-Чоп" поблизу села Острів Стрийського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На трасі зіткнулися вантажівка Scania під керуванням 37-річного жителя Київщини та Toyota Avensis, за кермом якої була 21-річна мешканка Стрийського району.

Внаслідок удару 57-річний пасажир легковика, також житель району, загинув на місці. Водійку Toyota з травмами госпіталізували до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини зіткнення.

