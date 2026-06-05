Удар по харчовому підприємству на Київщині: кількість загиблих зросла
Кількість жертв російського удару по цивільному підприємству в Броварському районі збільшилася до чотирьох людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника та ДСНС.
Ще четверо людей отримали дістали травми.
На території підприємства тривають аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів.
Інформація щодо загиблих та постраждалих ще уточнюється.
Нагадаємо, в ніч на 5 червня ворог атакував безпілотниками цивільне підприємство харчової промисловості у Броварському районі Київщини.
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