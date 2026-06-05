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Виконувача обов’язків начальника Луцького міського ТЦК затримали за підозрою в одержанні хабара

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

Попередньо, посадовець міг сприяти незаконному ухиленню військовозобов’язаного від мобілізації. Його затримали на хабарі в 7000 доларів.

За даними ЗМІ, йдеться про Романа Удовенка. Затримання відбулося у четвер, 4 червня.

У пресслужбі Волинського обласного ТЦК та СП підтвердили затримання на хабарі одного з ТЦК та СП Волинської області. У межах досудового розслідування встановлюється можлива причетність третіх осіб, які могли бути залучені до протиправної діяльності як посередники. Більше інформації не надали.

Нагадаємо, на Харківщині чиновники ТЦК вимагали чверть мільйона за службу в тилу. Двоє фігурантів отримали підозри.